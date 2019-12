O rei Guilherme Alexandre da Holanda pediu nesta quarta-feira, durante o tradicional discurso de Natal, para que os jovens do país, se deem um pouco de espaço e não transformem a procura pelo sucesso em uma obsessão, em uma crítica também ao uso excessivo de redes sociais.

"Queremos fazer o melhor da vida como pessoas livres e castigamos a nós próprios se isso não acontecer. Nós nos comparamos com os outros, colocamos o sarrafo alto e gostamos de apresentar uma versão perfeita de nós mesmos para o mundo exterior. Como se a incerteza e o fracasso fossem tabu. Mas ninguém é perfeito, felizmente", declarou o monarca.

O rei, pai de três adolescentes, as princesas Catarina Amália, Alexia e Ariana, pediu aos jovens em particular para não se preocuparem muito, para se darem um pouco de tempo. "Quedas e reveses também fazem parte da vida, assim como a tristeza, as dúvidas e os sentimentos de incerteza. A felicidade não pode ser forçada", considera.

Guilherme Alexandre adotou um tom filosófico e dirigiu a sua mensagem especialmente aos jovens que lidam com problemas psicológicos como ansiedade, depressão e stress, e que preenchem as listas de espera dos hospitais psiquiátricos do país.

No discurso, proferido de pé do salão do palácio residencial Huis ten Bosch, onde vive com as suas três filhas e a Rainha Máxima desde o início deste ano, também teve referências às comemorações do 75º aniversário da libertação da Holanda da repressão nazista.

Em 1945, tropas canadenses, britânicas, polonesas e americanas ajudaram os holandeses a expulsar os alemães. A libertação do país está sendo comemorada com vários eventos em 2019 e 2020 em toda o território nacional.

"Os jovens também estão felizes por viverem em um país livre. Mas a liberdade nunca é livre. Exige sempre algo de nós: confiança mútua, raciocínio, vontade de dar espaço um ao outro. Todos aqueles que se aprofundam na liberdade compreendem por que a tolerância é tão importante", destacou.

Nesta terça-feira, a família real holandesa celebrou o Natal nas redes sociais usando uma fotografia que tiraram juntos na Feira de Sevilha deste ano, vestidos com trajes de sevilhanas. Ao lado da imagem, escreveram mensagens nos idiomas oficiais da Holanda, mas também em inglês e espanhol.