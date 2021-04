O músico Willie Colón, conhecido como "Rei da Salsa", foi internado neste domingo em um hospital no estado da Virgínia (EUA) depois de sofrer um acidente de trânsito enquanto viajava em um motorhome com sua esposa, Julia, de acordo com um comunicado de seu chefe de imprensa, Neil MacCarty.

Colón está em "estado grave, mas estável", diz a nota, que explica que o acidente aconteceu em 20 de abril quando o casal estava na região de Outer Banks, no estado da Carolina do Norte.