O rei emérito Juan Carlos I desembarcou nesta quinta-feira no aeroporto de Vigo, no noroeste da Espanha, em um avião particular, após quase dois anos longe do país europeu.

Juan Carlos de Bourbon, de 84 anos, foi recebido por sua filha mais velha, a infanta Elena. Ele detém o título de rei emérito desde que abdicou em favor de seu filho, Felipe VI, em 2014. O ex-chefe de Estado espanhol voltou ao país natal pela primeira vez desde agosto de 2020, quando se mudou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.