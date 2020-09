O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, estreou na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira, com um discurso contra o Irã e demonstrações de apoio aos acordos mediados pelos Estados Unidos para o estabelecimento de relações diplomáticas no Oriente Médio.

"Uma solução global e uma posição internacional firme são necessárias diante da tentativa do regime iraniano de adquirir armas de destruição em massa, desenvolver um programa de mísseis balísticos e interferir nos assuntos internos de outros países, assim como patrocinar o terrorismo", disse o monarca.

O formato da Assembleia Geral da ONU deste ano, no qual os líderes enviaram as declarações em vídeo, incentivou a participação de chefes de Estado como o da Arábia Saudita, que não se dirigem à câmera há anos, ou décadas.

A última vez que um rei saudita se dirigiu à Assembleia da ONU foi em 1957, quando o então chefe de Estado, Saud Ibn Abdulaziz al Saud, falou pessoalmente.

De acordo com o monarca da Arábia Saudita, um dos países que, juntamente com Israel, mais veementemente se opuseram ao acordo nuclear com o Irã em 2015, o reino "saúda os esforços internacionais que abordavam o programa nuclear iraniano, mas mais uma vez, o mundo inteiro testemunhou como o regime iraniano abusou desses esforços para alimentar as suas atividades expansionistas, criar as suas redes terroristas e utilizar o terrorismo".

Mais uma vez, o rei acusou Teerã de apoiar o grupo rebelde dos houthis na guerra civil do Iêmen, e insistiu que o governo iraniano "apoiou o golpe" contra o presidente Abdrabuh Mansour Hadi.

No mesmo discurso, o monarca expressou apoio ao plano dos EUA para o Oriente Médio, que inclui a recente formalização das relações de Israel com Bahrein e Emirados Árabes, acordos que têm sido rejeitados e fortemente criticados pelos palestinos.

"Apoiamos os esforços do atual governo dos EUA para alcançar a paz no Oriente Médio, levando palestinos e israelenses à mesa de negociação para alcançar um acordo justo e abrangente", disse o rei saudita, que evitou mencionar diretamente os acordos feitos pelos vizinhos.