O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, de 84 anos, garantiu nesta terça-feira ao presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, que está bem de saúde após ser hospitalizado ontem com inflamação na vesícula, de acordo com informações da agência saudita "SPA".

Por sua vez, o porta-voz da presidência egípcia, Bassam Radi, confirmou em comunicado a conversa telefônica entre os dois chefes de estado e destacou que o rei Salman agradeceu a Al Sisi pelos seus desejos de recuperação, observando que eles refletem a "profundidade e privacidade" das relações entre os dois países, bem como os laços que unem os dois povos.