Os viajantes que desembarcarem na Inglaterra a partir do dia 15 de dezembro poderão reduzir a quarentena obrigatória de duas semanas, se derem negativo em teste para o novo coronavírus, cinco dias após a chegada, anunciou nesta terça-feira o ministro do Transporte do Reino Unido, Grant Shapps.

De acordo com um comunicado emitido pela pasta, antes de chegar ao território inglês, os interessados deverão preencher um formulário e poderão fazer a reserva do teste, de uma lista de fornecedores autorizados. O exame será pago pelo viajante, segundo o governo britânico.