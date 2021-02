O secretário de Estado do Gabinete, Michael Gove. EFE/Arquivo

O Governo do Reino Unido manifestou nesta terça-feira o seu consentimento para que a União Europeia adie até 30 de abril a ratificação do acordo do Brexit, que entrou em vigor provisoriamente em 1º de janeiro.

Bruxelas havia solicitado a prorrogação do prazo de confirmação formal, inicialmente previsto para antes do próximo domingo, diante de reclamações de alguns integrantes do Parlamento Europeu, que exigiam mais tempo para submeter o texto a exame.