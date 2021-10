19 out 2021

EFE Londres 19 out 2021

O governo do Reino Unido confirmou nesta terça-feira que "acompanha muito de perto" o surgimento de uma "descendente" da variante delta do novo coronavírus, que pode ser entre 10% e 15% mais contagiosa, lembrando que a delta já é duas vezes mais contagiosa que o Sars-CoV-2 original.

Em entrevista ao jornal "Financial Times", os especialistas a chamaram essa "descendente" de AY.4.2 e advertiram que sua frequência aumentou no Reino Unido, onde pode ser responsável por 10% dos casos de covid-19 no momento.