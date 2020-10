15 out 2020

EFE Londres 15 out 2020

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, alertou nesta quinta-feira para a "gravidade" da ameaça da Covid-19, que se expande "exponencialmente" no país, e confirmou as novas restrições impostas em Londres.

Em declaração à Câmara dos Comuns do Parlamento, o ministro insistiu que essa ameaça é "grave" e que as infecções na capital britânica estão duplicando a cada 10 dias, forçando a cidade a ser colocada no nível de alerta de risco 2 - em uma escala máxima de 3 -.