O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira uma nova rodada de sanções contra 65 empresas, oligarcas e políticos da Rússia, que inclui Polina Kovaleva, enteada do Ministro das Relações Exteriores do Kremlin, Sergey Lavrov.

Em um comunicado, a ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, indicou que as medidas, que elevam a 1.000 o total de já impostas, "apontam para indústrias-chaves, que apoiam a invasão ilegal da Rússia".