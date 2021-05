O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/NEIL HALL

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quinta-feira a criação de um radar global de pandemias para identificar variantes do coronavírus e outros patógenos emergentes, um projeto que será lançado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras nações.

Antes da Cúpula Mundial de Saúde da OMS em Roma, marcada para esta sexta-feira, Johnson conversou com o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para discutir os próximos passos para combater a pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada em um comunicado oficial por Downing Street, o escritório oficial do chefe de governo britânico.