O Reino Unido e seus aliados afirmaram nesta segunda-feira que grupos apoiados pelo governo da China estiveram por trás do "temerário" ciberataque cometido contra a plataforma de e-mail da Microsoft, segundo informou o ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab.

Em comunicado publicado no site do governo, o Reino Unido anuncia que se uniu a outros parceiros internacionals para apontar agentes vinculados à China como os autores do ataque ocorrido no início de 2021, que afetou mais de 250 mil e-mails de todo o mundo.