O governo do Reino Unido apresentou nesta quarta-feira um plano classificado como "pioneiro no mundo" para zerar a emissão de carbono em toda a rede de transporte até 2050, o que inclui aviões, trens, carros e caminhões.

Grant Shapps, ministro dos Transportes do Reino Unido, afirmou nesta quarta-feira no Parlamento que será aberto um período de consulta entra as partes, com o objetivo de aprovar o quanto antes a estratégia adotada pelo Executivo.