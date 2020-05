As autoridades de saúde da Inglaterra deram início a um teste para determinar se uma pessoa foi infectada pelo novo coronavírus, mesmo sem sintomas, e se desenvolveu anticorpos.

Este exame de sangue foi desenvolvido pela empresa farmacêutica Roche e agora foi aprovado para uso pela Public Health England, o órgão administrativo na Inglaterra que gerencia o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, sigla em inglês).

As autoridades de saúde indicaram que este teste representa uma "evolução muito positiva" na luta contra a Covid-19, que no Reino Unido já matou 33.186 pessoas.

Até o momento, as autoridades expressaram pessimismo em relação a este tipo de teste, mas agora, após uma avaliação, consideram que oferece possibilidades de saber se uma pessoa está imune.

O teste já foi aprovado por reguladores médicos na União Europeia (UE) e nos Estados Unidos, mas o Reino Unido teve que aprovar também.

Segundo os especialistas, o teste é considerado importante para ajudar a eliminar as restrições de confinamento pela Covid-19, pois permitirá que pessoas com imunidade retornem ao trabalho com tranquilidade.

Especialistas do centro científico Porton Down, localizado em Wiltshire, no sul da Inglaterra, avaliaram o teste na semana passada e, segundo o Departamento de Saúde, concluíram que é "muito específico" e que dá uma ideia da imunidade ao vírus.

De acordo com a imprensa local, a Roche estaria conversando com o Ministério da Saúde britânico sobre o possível fornecimento do teste na Inglaterra, embora as outras regiões autônomas britânicas - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - façam o mesmo em seus respectivos territórios. EFE

vg/phg