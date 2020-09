O Reino Unido e Japão chegaram a um acordo de livre-comércio, o primeiro de relevância que o governo britânico conseguiu após o Brexit, que vai impulsionar o comércio deste país em 15 bilhões de libras (cerca de R$ 102,9 bilhões), conforme anunciado nesta sexta-feira pelo ministra do Comércio Internacional, Liz Truss.

Em um comunicado, ela considerou que esta aliança comercial com Tóquio, finalizada hoje por videochamada com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Motegi Toshimitsu, marca "um momento histórico" para os dois países e trará "novos sucessos" para as empresas do Reino Unido no setores de manufatura, alimentos e bebidas e tecnologia.