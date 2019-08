O governo britânico anunciou neste domingo que o secretário do Brexit, Steve Barclay, assinou a ordem para desamarrar as leis da União Europeia (UE) do Reino Unido, mediante a derrogação da Lei de Comunidades Europeias.

Essa lei, conhecida no Reino Unido como ACT 1972, é o que permite que a regulação europeia atue diretamente no país. A rejeição à legislação da UE terá efeito quando o Reino Unido formalizar a saída do bloco, no dia 31 de outubro.