O aniversário do início do primeiro confinamento decretado no Reino Unido por causa da Covid-19 foi lembrado pelo governo e pelas instituições do país com um minuto de silêncio que ocorreu às 12h (9h de Brasília).

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que celebraria a data com privacidade, em um ato de homenagem batizado como Dia de Reflexão, que culminaria durante a noite com a iluminação de famosos monumentos e um pedido para que a população acenda velas nas portas de casa.