O consultor médico do governo do Reino Unido, Chris Whitty, confirmou nesta quinta-feira que uma terceira pessoa no país obteve resultado positivo para o novo coronavírus após ser submetida a exames.

Em comunicado, Whitty explicou que o paciente, cuja identidade e nacionalidade não foram reveladas, está sendo transferido para um dos quatro centros especializados autorizados do país para tratar o coronavírus pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).

Os outros dois pacientes previamente diagnosticados - um estudante da Universidade de York e outro membro da família dele - continuam a ser tratados na unidade de doenças infecciosas do hospital Royal Victoria Infirmary, em Newcastle.

Os médicos americanos estão "usando fortes medidas de controle de infecção para evitar que o vírus se espalhe", disse a fonte.

"O NHS está bem preparado para gerir este tipo de caso e agora estamos trabalhando rapidamente para identificar quaisquer contatos que o paciente possa ter tido", disse o consultor.

Na terça-feira, o Foreign Office recomendou que os cidadãos britânicos saiam da China se puderem, embora o secretário da Saúde, Matt Hancock, tenha dito antes que o governo não tinha" planos para evacuar os cidadãos britânicos restantes" no país.

A epidemia, que teve origem na cidade de Wuhan, na China, já atingiu mais de 28 mil pessoas e causou 563 mortes no território chinês, segundo números oficiais divulgados nesta quinta-feira. EFE

