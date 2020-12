Pelo menos um caso da nova variante do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, foi detectado em Gibraltar, confirmou nesta segunda-feira o governo do Reino Unido.

"Foram detactados casos em Gibraltar, Dinamarca e Austrália", informou à Agência Efe um porta-voz de Downing Street.

Diversos pases suspenderam voos com o Reino Unido para tentarem conter a propagação de uma cepa do vírus que pode acelerar a transmissão em até 70%.

O governo britânico destacou que está em contato com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para repassar informações sobre a nova cepa, identificada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, convocou uma reunião do comitê de emergências nesta segunda-feira para abordar a situação, que ocorre dez dias antes do prazo para o período de transição do Brexit. Ainda não foi firmado um acorod com Bruxelas sobre as futuras relações bilaterais a partir de 1º de janeiro de 2021.