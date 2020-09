O Reino Unido anunciou nesta terça-feira sanções contra o presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, em resposta a "uma série de violações dos direitos humanos" após a polêmica reeleição do governante, medidas que incluem o congelamento de ativos e a proibição de entrar no território britânico.

As sanções serão aplicadas também ao assessor de segurança nacional e filho do líder bielorrusso Viktor Lukashenko, assim como a seis outros membros do governo, e foram tomadas em coordenação com o Canadá, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em comunicado.