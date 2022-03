O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira que congelou todos os ativos do oligarca russo Roman Abramovich, que é dono do Chelsea, atual campeão mundial, pela "estreita relação" mantida com o regime de Moscou, liderado por Vladmir Putin, "durante décadas".

O gabinete de Downing Street publicou uma lista com sete oligarcas sancionados, pelos vínculos com o Executivo da Rússia, como resposta à invasão que o país fez ao território da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro deste ano.