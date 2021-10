29 out 2021

EFE Londres 29 out 2021

A chanceler do Reino Unido, Liz Truss. EFE/Arquivo

A chanceler do Reino Unido, Liz Truss, anunciou nesta quinta-feira que deu instruções para a convocação da embaixadora da França em Londres, Catherine Colonna, para explicar o que chamou de "ameaças decepcionantes e desproporcionais" do governo francês sobre a disputa pesqueira que surgiu entre os dois países.

A França considera que o Reino Unido não está concedendo as licenças de pesca estipuladas no acordo do Brexit e antecipou que começará a aplicar fortes sanções a partir de 2 de novembro caso não se chegue a um acordo antes disso.