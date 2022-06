A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, assinou nesta sexta-feira a ordem de extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem.

Em 20 de abril, um juiz de uma corte britânica emitiu, para consideração pelo governo britânico, um mandado para que o jornalista australiano fosse entregue aos EUA.