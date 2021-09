O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, afirmou nesta sexta-feira que é necessário o diálogo com os talibãs no Afeganistão, especialmente para facilitar a evacuação dos cidadãos nacionais que colaboraram com os países ocidentais.

"Vemos a importância de entrar em contato e manter uma linha direta de comunicação com os talibãs", disse o chanceler, em entrevista coletiva concedida em Islamabad, junto com o ministro de Relações Exteriores do Paquistão, Shah Mehmood Qureshi.