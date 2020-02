Com uma mistura de manifestações de alegria e de tristeza, o Reino Unido pôs fim a uma aliança de 47 anos com a União Europeia (UE) nesta sexta-feira e entrou em um incerto período de transição de 11 meses no qual deve negociar uma nova relação com o bloco.

Três anos e meio depois do referendo que, com 51,9% dos votos, aprovou o processo do Brexit, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez hoje um discurso no qual considera a saída do bloco como um "início de uma nova era", com a qual espera curar as feridas abertas na sociedade britânica.

A divisão que deixou uma crise política que domina o país desde 2016 voltou à tona pouco antes da oficialização da ruptura. As celebrações dos contrários à UE ocorriam em paralelo às silenciosas vigílias dos que condenam todo o processo.

"Para muita gente esse é um extraordinário momento de esperança, um momento que pensavam que nunca chegaria. Há muitos, certamente, que estão sentindo uma sensação de ansiedade e de perda", afirmou Johnson em discurso.

O primeiro-ministro ainda destacou que o Brexit era o "caminho democrático" que o governo do Reino Unido deveria seguir, já que foi aprovado em referendo.

NOITE DE FESTA

Johnson foi comedido nas comemorações da vitória histórica que conquistou hoje dado aos temores que a saída do bloco europeu provocam em parte da população britânica. Ainda assim, um relógio foi projetado na fachada de Downing Street, a residência oficial do premiê, para fazer contagem regressiva para a separação.

Mas houve quem ignorou a tristeza de quase metade do país para celebrar a saída da UE. Esse foi o caso de Nigel Farage, ex-líder do Partido do Brexit, que reuniu simpatizantes em frente ao Palácio de Westminster, sede do legislativo britânico, para distribuir cartazes com mensagens como "bye, bye, Europa" e "feliz dia da independência".

Com o avanço da noite, as celebrações foram ficando mais discretas. Políticos e empresários eurocéticos participaram de um evento de gala no exclusivo club Mayfair. Além disso, o bilionário Jon Moynihan, que presidiu o comitê financeiro para a campanha em defesa do Brexit, fez uma festa em sua mansão.

DECEPÇÃO

Escócia e Irlanda do Norte, regiões onde a permanência na UE venceu o referendo de 2016, lideraram as mostras de decepção pela saída definitiva do bloco.

A ministra principal da Escócia, Nicola Sturgeon, reiterou hoje o pedido para realizar uma consulta popular sobre a independência da região do Reino Unido. Enquanto isso, dezenas de manifestantes protestavam na fronteira entre as duas Irlandas contra o Brexit e alertaram Johnson de que a luta continuará.

Também houve descontentamento na Inglaterra. Em Dover, depoimentos dos veteranos britânicos da Segunda Guerra Mundial foram projetados. Nas mensagens, eles mostravam o descontentamento com a separação do Reino Unido do resto da Europa.

TRANSIÇÃO

O Reino Unido previa originalmente deixar a UE no dia 29 de março de 2019, mas a falta de acordo na Câmara dos Comuns para ratificar o pacto negociado com o bloco atrasou a saída. Era o início de uma novela que se arrastaria, provocaria a queda de uma primeira-ministra e que foi concluída hoje.

Uma das consequências dessa demora é que o período de transição pensado para evitar prejuízos econômicos de um Brexit abrupto já não durará dois anos, mas sim apenas 11 meses.

O acordo ratificado e oficializado hoje se limita a detalhar as condições da saída do Reino Unido, mas deixa em aberto como será as relações futuras entre a ilha e o continente, o que gera incerta tanto para os cidadãos como para as empresas dos dois lados do Canal da Mancha.

Antes do próximo dia 31 de dezembro, as partes devem construir um novo acordo comercial, dizer que nível de acesso recíproco terão as empresas de serviço financeiro, acertar novos mecanismos de segurança compartilhada e decidir como serão as regras migratórias.

A UE acha "impossível" fechar um acordo comercial completo no período, mas Johnson garante que não tem a intenção de solucionar uma prorrogação, o que obrigaria o Reino Unido a seguir cumprindo algumas das normas da UE por mais tempo, porém sem voz sobre elas no orçamento comum do bloco.

Johnson quer um acordo de livre-comércio com a UE que garanta importações e exportações sem tarifas, mas também está determinado a abandonar algumas regulações estabelecidas pelo bloco, o que complica o diálogo e abre caminho para novos controles na fronteira.

Em paralelo, o Reino Unido começa a explorar um possível acordo similar com os Estados Unidos, que, desde a chegada de Donald Trump ao poder, sempre declararam apoio ao Brexit.