O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou nesta quarta-feira que foi identificada uma segunda variante do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, "ainda mais contagiosa" que a cepa anunciada na semana passada.

Esta versão do coronavírus, ligada a pessoas que viajaram da África do Sul ao Reino Unido, é "muito procupante" e parece conter mais mutações do que a que começou a se propagar com rapidez no sul da Inglaterra.

Com a aparição dessa cepa, o governo britânico adotará restrições "imediatas" às viagens à África do Sul e quarentenas rígidas às pessoas que tiverem chegado do país africano nas últimas duas semanas e seus contatos.

Até o momento, o Reino Unido identificou dois casos dessa nova cepa no território britânico, ambos em indivíduos próximos a pessoas que tinham viajado nas últimas semanas.

"Somos incrivelmente agradecidos ao governo da África do Sul pelo rigor científico e pela abertura e transparência com a qual agiu quando a nova variante foi descoberta aqui", afirmou Hancock em entrevista coletiva.

O ministro anunciou ao mesmo tempo que mais zonas da Inglaterra entrarão nos próximos dias no nível máximo de restrições contra a pandemia, em meio à expansão da cepa informada na semana passada, que aparentemente é transmitida com mais velocidade do que as outras versões do vírus já conhecidas.

Em meio à identificação dessa variante, mais de 50 países já limitaram as viagens ao Reino Unido. Segundo os números oficiais mais recentes, os contágios no território britânico aumentaram em 61,2% nos últimos sete dias em relação aos sete anteriores.

A Inglaterra tem 17.709 pessoas internadas com covid-19 no momento, cada vez mais perto do pico de 18.974 alcançado na primeira onda da pandemia, no dia 12 de abril.

"Este Natal e o início de 2021 será um período difícil. A nova variante torna tudo muito mais difícil porque se propaga muito mais rápido. Mas não devemos nos render, sabemos que podemos controlar este vírus", disse o ministro.

Hancock também informou que o órgão regulador britânico já recebeu a informação necessária para analisar a aprovação da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

"A vacina é a nossa saída para tudo isto. Apesar da dificuldade no Natal e no inverno, sabemos que o poder transformador da ciência está nos ajudando a achar um caminho", comentou.