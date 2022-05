A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) divulgou nesta sexta-feira que foram registrados no país mais 20 casos de hepatite em crianças menores de dez anos, elevando o total de positivos para 222.

De acordo com o órgão público, 158 dos pacientes vivem na Inglaterra, 31 na Escócia, 17 no País de Gales e 16 na Irlanda do Norte.