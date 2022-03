O Ministério da Defesa do Reino Unido informou nesta quarta-feira que a invasão do Exército russo a Kiev, capital da Ucrânia, "não obteve avanços significativos", embora várias cidades ucranianas continuem sofrendo "fortes bombardeios".

"A luta no noroeste de Kiev continua e as forças russas não obtiveram avanços significativos", informou a pasta, com base nos últimos dados do serviço de Inteligência.