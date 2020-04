O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido aumentou para 26.097 nesta quarta-feira, um salto em relação às 21.678 registradas até ontem, após o governo ter começado a incluir óbitos em residências na soma, o que leva o país ao terceiro lugar entre os que mais registraram mortes causadas pela doença.

Com novos atualizados, o Reino Unido fica atrás apenas de Estados Unidos, com 58.529 mortos, e Itália, com 27.682, embora os países utilizem métodos diferentes para a conta.