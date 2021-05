O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira o envio de dois barcos-patrulha da Marinha Real Britânica para a ilha de Jersey após a França ter ameaçado de retaliação pelo seu desacordo com as restrições de pesca estabelecidas nas águas daquele território.

Johnson conversou hoje com o ministro-chefe da ilha, John Le Fondré, e disse a ele que "qualquer bloqueio" por parte da França seria "completamente injustificado", de acordo com um porta-voz de Downing Street, gabinete oficial do premiê britânico.