O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou nesta segunda-feira que seu governo "estuda" isentar de quarentena os viajantes procedentes do exterior que estejam totalmente vacinados contra a covid-19, mas advertiu que "será um ano difícil para as viagens".

Antes da fala de Johnson, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, confirmou que está sendo realizado um programa-piloto para comprovar se é possível eximir do isolamento de dez dias as pessoas imunizadas com as duas doses que tiverem contato com alguém contagiado no Reino Unido.