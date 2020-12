Uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, foi identificada no Reino Unido, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock.

Em um comunicado à Câmara dos Comuns, Hancock declarou que nos últimos dias cientistas britânicos detectaram "uma nova variante do coronavírus que pode estar associada com a propagação mais rápida no sul da Inglaterra".

O ministro anunciou na mesma audiência que Londres, assim como certas áreas dos condados de Essex, no leste da Inglaterra, e Hertfordshire, ao norte da capital, foram colocadas sob restrições máximas. Isso significa que a partir de quarta-feira os bares e restaurantes terão que ser fechados, exceto para entregas a domicílio.

Ainda não se sabe até que ponto o aumento do contágio em todas as faixas etárias é devido à nova variante, mas a situação exige uma "ação rápida e decisiva", alertou Hancock.

Até agora, mais de 1 mil casos dessa nova variante foram identificados, especialmente no sul da Inglaterra, e as autoridades britânicas já notificaram a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Hancock acrescentou que não há evidência de que a variante tenha efeitos mais prejudiciais à saúde dos pacientes e considerou "muito improvável" que as vacinas desenvolvidas contra a Covid percam eficácia nesse caso específico.

Por outro lado, a decisão do governo de colocar Londres sob restrições de nível 3 - de risco muito alto - vem menos de duas semanas após o confinamento de um mês sob o qual a Inglaterra esteve e que terminou no último dia 2.

A medida significa que não haverá reuniões sociais dentro de casa e que somente serão permitidos encontros entre moradores de residências diferentes em um ambiente externo e com um máximo de seis pessoas.

Isso também implica o fechamento de quase todos os serviços de alimentação, exceto as refeições para levar e as entregas a domicílio, e a recomendação de evitar qualquer viagem para fora da área sujeita a essas restrições.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também pediu ao governo que feche imediatamente as escolas secundárias, que estão passando por um rápido aumento no número de contágios.