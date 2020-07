O governo do Reino Unido impôs nesta sexta-feira novas restrições seletivas em grande parte do norte da Inglaterra, que impedem os cidadãos de visitar outras pessoas em suas casas, devido a um surto do novo coronavírus.

Em entrevista à "BBC", o ministro da Saúde, Matt Hancock, defendeu as medidas, que entraram em vigor no final da noite de ontem, observando que, segundo dados do rastreamento de infecções, a maior parte da transmissão do vírus ocorre "entre as famílias que se visitam e as pessoas que encontram parentes e amigos".