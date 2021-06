O recém-nomeado ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, afirmou nesta segunda-feira, em sua primeira declaração perante o parlamento britânico, que mantém o plano de eliminar todas as restrições contra a pandemia no dia 19 de julho, apesar de hoje ter sido registrado o maior número de infecções um só dia desde o último mês de janeiro.

"Não vemos razão para ir além de 19 de julho. Porque, para ser honesto, nenhuma data que escolhermos estará associada a um risco zero para a covid-19. Sabemos que não podemos eliminá-la; devemos aprender a conviver com isso", disse Javid, que substituiu no cargo Matt Hancock, forçado a renunciar após violar as medidas de restrições sociais contra a pandemia.