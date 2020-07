O governo do Reino Unido não incluiu os Estados Unidos, Brasil, China e Rússia na lista divulgada nesta sexta-feira com os países cujos cidadãos ficarão isentos de quarentena ao desembarcarem na Inglaterra a partir do próximo dia 10.

A relação foi divulgada pelo Ministério do Transporte, que aponta que a classificação de 59 nações e 14 territórios britânicos ultramarinos, está sujeita a constante revisão, conforme a evolução da pandemia da Covid-19, a doença provocada apelo novo coronavírus.