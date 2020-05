Os viajantes que chegam ao Reino Unido vindos do exterior podem ser multados em até 1 mil libras (cerca de R$ 6,8 mil) se não permanecerem 14 dias em quarentena após desembarcarem no país como uma medida para evitar uma segunda onda do surto da Covid-19.

A ministra do Interior, Priti Patel, deverá ainda hoje fornecer mais detalhes sobre essa nova regra, que pode ser introduzida no início do próximo mês, confirmou um porta-voz do governo britânico.

Aparentemente, os motoristas de caminhão e profissionais da saúde estarão isentos dessa quarentena e também não se aplicará à área de viagem com a Irlanda.

No entanto, aqueles que chegam ao Reino Unido vindos da França terão que cumprir esse requisito, ao contrário do que foi dito nos últimos dias.

Os viajantes internacionais deverão preencher um formulário ao entrar no país, no qual deverão especificar seus dados de contato e poderão ser submetidos a inspeções de surpresa por profissionais de saúde, a fim de garantir que estejam cumprindo as determinações.

Isso significa que qualquer viajante que entre no país de avião, barco ou trem deve fornecer um endereço onde planeja ficar isolado; caso contrário, será o governo quem determinará um local para ficar durante esse período de quarentena.

O governo de Boris Johnson também anunciou há alguns dias que essa medida seria revista a cada três semanas.

A medida foi descrita pelo CEO da companhia aérea irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, como "idiota" e "impraticável", enquanto a indústria britânica de aviação tem demonstrado que a decisão "matará" as viagens internacionais.