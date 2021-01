O governo do Reino Unido cogitou a possibilidade de fechar as fronteiras do país diante do surgimento de diferentes variantes do novo coronavírus, admitiu nesta sexta-feira o ministro do Meio Ambiente, George Eustice.

"Sempre mantemos essas coisas sob revisão e as consideramos. Há uma preocupação no momento com o número de variantes mutantes", disse o ministro à "Sky News", quando questionado sobre um possível fechamento das fronteiras.