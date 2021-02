Os britânicos que chegam ao Reino Unido vindo de países com altos níveis das novas cepas do coronavírus terão, a partir do próximo dia 15, ficar em quarentena em hotéis, conforme anunciaram nesta sexta-feira as autoridades locais.

A medida, que já havia sido antecipada no mês passado, vai obrigar os viajantes a permanecer dez dias em hotéis designados pelo governo, próximos aos aeroportos.