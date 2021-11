O ministro da Economia do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou nesta quarta-feira na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) que o governo do país obrigará companhias cotadas na Bolsa de Valores e instituições financeiras a desenvolver planos de descarbonização.

"Avançamos para tornar obrigatório que as empresas publiquem um projeto claro de como irão se descarbonizar e transitar em direção à zero emissões líquidas, com um grupo de trabalho independente para definir o que é requerido", explicou o integrante do Executivo britânico, durante a reunião de cúpula que acontece em Glasgow.