O Reino Unido chegou a 42.153 mortos por Covid-19 nesta quarta-feira, após somar 184 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Departamento de Saúde.

Até o momento, o Reino Unido já registrou 299.251 casos positivos de contágio pelo coronavírus SARS-CoV-2, 1.115 adicionados na última atualização.

A quantidade de mortes diárias é consideravelmente inferior à registrada no dia anterior, 233, mas especialista advertem que ainda é cedo para determinar se a estratégia da relaxamento do isolamento está sendo feita de maneira segura.

Dentro do plano de reativação da economia nacional, na segunda-feira o governo reabriu na Inglaterra todos os comércios de produtos não essenciais, e alguns alunos de ensino secundário voltaram às aulas.

Neste contexto, o líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, questionou hoje a gestão do primeiro-ministro, destacando que recuou em várias decisões durante a pandemia.

Na sessão semanal de controle ao governo na Câmara dos Comuns, Starmer elogiou "a mudança de direção" do líder conservador, Boris Johnson, autorizando ontem a prorrogação do programa de refeições gratuitas para estudantes carentes que foi implementado quando as escolas foram fechadas devido ao confinamento.

Starmer criticou Johnson por "ainda não ter cumprido" a promessa de isentar os funcionários da saúde pública de países fora da União Europeia (UE) do pagamento de uma sobretaxa pela utilização do sistema de saúde britânico.

Johnson enfrenta uma pressão crescente mesmo dentro do próprio partido devido à aparente falta de liderança, algo que é evidente, segundo os críticos, nas frequentes mudanças de opinião, na falta de conhecimento de muitos aspectos do governo e na tendência de confiar em um pequeno círculo de conselheiros e ministros com posições semelhantes. EFE

