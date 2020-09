O número de casos de Covid-19 no Reino Unido voltou a aumentar e, se não foram tomadas medidas de combate à pandemia, pode chegar a 50 mil por dia - com mais de 200 mortes - em meados de outubro, alertou nesta segunda-feira o diretor científico do governo britânico, Patrick Vallance.

Atualmente, os contágios estão dobrando a cada sete dias, mas, sem restrições, a velocidade da propagação vai disparar, segundo Vallance, que fez uma apresentação sobre os possíveis cenários para o país ao lado do diretor médico do governo, Chris Whitty.