O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido cairá 11,3% em 2020 devido à pandemia de Covid-19, "a maior contração em mais de 300 anos", segundo previsões divulgadas nesta quarta-feira pelo ministro da Economia, Rishi Sunak.

Com base em estimativas do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês), que monitora as finanças públicas, Sunak indicou que a economia crescerá 5,5% em 2021, 6,6% em 2022 e 2,3% em 2023, mas não atingirá o nível pré-crise até o final de 2022.