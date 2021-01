O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira a proibição de voos de Portugal e de 14 países da América do Sul para tentar evitar a propagação de uma nova variante do novo coronavírus detectada no Brasil.

O ministro dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, informou que voos provenientes da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela serão suspensos a partir desta amanhã, bem como os de Portugal e Cabo Verde, pela sua estreita relação com o Brasil.