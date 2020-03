As autoridades de saúde do Reino Unido enviarão mais de 65 mil cartas a médicos e enfermeiros aposentados, solicitando que retornem ao Serviço Nacional de Saúde (NHS, sigla em inglês) para ajudar a combater a pandemia da Covid-19.

Fontes oficiais afirmaram nesta sexta-feira que esse pessoal é necessário para fortalecer a área de saúde devido ao aumento de casos do novo coronavírus no Reino Unido, que até agora causou a morte de 137 pessoas e infectou 3.269 no país.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, pediu através do Twitter na sexta-feira que aqueles que deixaram a profissão médica nos últimos três anos deveriam considerar voltar ao trabalho para combater o coronavírus.

"O NHS escocês precisa da sua ajuda para enfrentar o desafio do coronavírus", acrescentou Sturgeon.

Por sua parte, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, alertou que o vírus continuará se espalhando por todo o país se as pessoas continuarem a se reunir em grupos.

"Se você fica em casa, salva vidas. Sei que essa doença é mais perigosa em idosos, mas não exclusivamente, alguns jovens também sofrem", disse o ministro à emissora de rádio "TalkRadio".

"O mais importante é que quanto mais pessoas continuarem saindo e se juntando, mais o vírus vai se espalhar e teremos que manter as medidas de contenção por mais tempo", acrescentou.

No Reino Unido, o governo pediu à população para evitar o contato com outras pessoas, a menos que seja "essencial" e não ir a bares, cafés ou clubes.

A medida tem caráter de recomendação e, no momento, não foram contempladas sanções para quem não atender ao pedido de deter a expansão da Covid-19.