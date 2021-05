As autoridades de saúde do Reino Unido anunciaram nesta segunda-feira que o nível de alerta devido à Covid-19 foi reduzido de 4 para 3, o que significa que o vírus continua circulando pelo país, mas já não se propaga de forma exponencial.

"Seguindo o conselho do Centro Conjunto para Biossegurança e seguindo os dados mais recentes, os médicos do Reino Unido e o diretor-médico nacional de Inglaterra (Stephen Powys) concordam que o nível de alerta do Reino Unido deve ser transferido de 4 para 3", disseram em comunicado conjunto os quatro chefes de saúde de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.