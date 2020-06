Os consultores médicos do Reino Unido recomendaram nesta sexta-feira a redução da ameaça da Covid-19 no país, além da redução de seu nível de alerta de 4 para 3, após a queda considerável dos contágios.

A recomendação vem do chamado Joint Biosecurity Centre (JBC), que reúne consultores médicos da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e implica que o coronavírus segue circulando pelo país, mas que seu contágio já não é tão elevado ou está aumentando de maneira "exponencial".

"Analisamos as evidências e concordamos com essa recomendação de passar para o nível 3 em todo o Reino Unido. Houve um declínio constante nos casos nos quatro países e isso continua", disseram especialistas médicos em comunicado conjunto.

"Isso não significa que a pandemia tenha sido superada. O vírus está em circulação e pode haver surtos localizados. Avançamos contra o vírus graças aos esforços da população e precisamos que as pessoas sigam cuidadosamente as diretrizes para garantir a continuação dos progressos", acrescentaram.

O país estabeleceu cinco níveis de alerta. O máximo - 5 - implica que o vírus está circulando amplamente e que os serviços de saúde estão sobrecarregados, o que torna necessário o confinamento.

O nível 4 significa que o contágio do vírus é alto, ele se espalha e força a quarentena e a distância física a serem mantidas, enquanto o nível 3 pressupõe que o coronavírus esteja em circulação, mas em menor grau, e a processo de desconfinamento pode prosseguir.

Para descer ao nível 2, o país deve ter atingido um contágio muito baixo do coronavírus e a distância social pode ser reduzida, enquanto o nível 1 implica que o vírus não está mais circulando no Reino Unido.

Segundo os últimos dados oficiais, as mortes por Covid-19 confirmadas por um teste no Reino Unido agora totalizam 42.288, após as 135 vítimas registradas ontem.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse hoje que baixar o nível de alerta é um "grande momento" para o Reino Unido e mostra que o plano do governo está funcionando, depois que o confinamento da população foi imposto no final para conter o novo coronavírus.

"O plano do governo está funcionando. Os níveis de infecção estão caindo rapidamente, protegemos o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, sigla em inglês) e, graças ao trabalho árduo de milhões em nossos serviços sociais e de saúde, estamos levantando o país", acrescentou o ministro.

O governo britânico já ordenou o desconfinamento com a reabertura nesta semana de lojas que vendem produtos não essenciais, apesar de terem que cumprir rigorosas medidas de segurança, como uma distância física de dois metros entre as pessoas que entram nos estabelecimentos. EFE

vg/phg