As mortes por Covid-19 no Reino Unido aumentaram oficialmente para 45.878 nesta terça-feira, após a confirmação de 119 novas vítimas nas últimas 24 horas, representando um aumento de óbitos diários no país, que continua sendo o primeiro na Europa e o terceiro no mundo mais afetado pela pandemia, atrás de Estados Unidos e Brasil.

Em seu relatório diário, o Ministério da Saúde e Assistência Social britânico relatou que foram registradas 300.692 infecções até o momento, sendo 581 delas entre ontem e hoje.