O Reino Unido registrou nesta quarta-feira 412 novas mortes por Covid-19, elevando o número de vítimas para 37.460 e detectando outros 2.013 casos, de acordo com informações do Ministério da Saúde britânico.

O governo britânico continua seus planos de redução das medidas de confinamento e de reabertura de escolas e mercados ao ar livre na Inglaterra, a partir da próxima segunda-feira, embora o restante das regiões do país (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) estejam seguindo um roteiro muito mais restritivo.

Apesar do desconforto que o rápido retorno às salas de aula tem causado nas associações de pais e professores, as escolas já estão estudando como retomar as aulas, mantendo a distância social e as medidas de higiene necessárias, e lojas não essenciais se preparam para levantar as portas a partir de 15 de junho.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responde hoje a perguntas sobre sua gestão da crise do novo coronavírus, perante uma comissão parlamentar, após vários dias de polêmica devido à revelação de que seu principal conselheiro, Dominic Cummings, violou as regras do confinamento.

Os líderes dos partidos minoritários da oposição enviaram uma carta conjunta ao chefe de governo pedindo que ele demitisse Cummings, o ideólogo da campanha pró-Brexit, antes do referendo de 2016.

Este mal-estar também é compartilhado por até 40 parlamentares conservadores que exortaram publicamente Johnson a demitir seu assessor, que reconheceu ter dirigido por mais de 400 quilômetros de Londres ate o norte da Inglaterra, para ficar em uma propriedade vizinha a de seus pais quando sua mulher sofria de sintomas de Covid-19.

O primeiro-ministro tem defendido seu braço direito no governo, mas a grande pressão gerada dentro e fora da esfera política o levou a sentar-se diante da comissão parlamentar para responder a perguntas dos deputados. EFE

