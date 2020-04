O Reino Unido registrou 449 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - o menor número em duas semanas -, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde britânico.

O número total de mortes registradas até o momento no Reino Unido chega a 16.509, enquanto os casos de infecções pelo novo coronavírus chega a 124.743, após os novos 4.676 contágios confirmados hoje.

Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde britânicas realizaram 19.316 testes de Covid-19, mas ainda longe do objetivo de 100 mil testes diários, que foram estabelecidos como meta diária pelo ministro da Saúde, Matt Hancock.

Apesar das especulações na imprensa sobre um possível relaxamento do confinamento no início de maio, um porta-voz oficial do primeiro-ministro Boris Johnson descartou a definição de um cronograma para o momento e alertou para o perigo de suspender as medidas.

Ele observou que o governo está focado em evitar uma segunda onda da pandemia, o que poderia causar mais danos à economia britânica.

O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, continua à frente do governo, enquanto Johnson se recupera em sua casa de campo em Chequers, nos arredores de Londres, após ter contraído a Covid-19.

Hoje foi lançado o programa para o Estado cubra 80% dos salários dos trabalhadores com emprego suspenso devido à crise do coronavírus.

O diretor do Tesouro Britânico, Jim Harra, destacou que a agência recebeu 67 mil pedidos de ajuda nos primeiros 30 minutos em que o formulário correspondente estava disponível em seu site. EFE

gx/phg