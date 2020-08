O Reino Unido detectou 938 novas casos e nove mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde britânico.

No total, 305.623 infecções e 46.210 vítimas foram confirmadas até o momento no país desde o início da pandemia, segundo dados oficiais do Ministério, embora as agências de estatística britânicas tenham contabilizado pelo menos 56,5 mil atestados de óbito que apontam o novo coronavírus com uma possível causa de morte.